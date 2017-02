Em cidade de RO, polícia registra dois homicídios e uma tentativa

O primeiro homicídio ocorreu nesta madrugada de sábado, 4, por volta das 03h00 na Rua Rolim de Moura Bairro Beira Rio em um local bastante conhecido como Risca Faca, em Rolim de Moura.

De acordo com informações quatro homens armados dois em uma motocicleta e dois em um carro, dois homens adentraram no local e bateram na porta da casa das vítimas dizendo que era a polícia e quando as vítimas abriram a porta os elementos efetuaram os disparos que acertou a primeira vítima conhecida como Cida está veio a óbito no local e outro disparo acertou o peito de outra mulher e o rosto, mas foi socorrida com vida para hospital municipal de Rolim de Moura, após cometerem o crime os homens fugiram tomando rumo ignorado.

Uma guarnição da polícia militar e equipe da perícia técnica compareceram ao local para realizar os procedimentos de praxe.

O segundo homicídio ocorreu também na madrugada por volta das 04h30 na Avenida Belo Horizonte Bairro Boa Esperança em uma residência alugada por jovens para fazer festa.

Esta casa foi alugada há aproximadamente dois meses e constantemente os amigos jovens realizam festinhas com bebedeiras e som.

De acordo com informações o jovem estava na calçada da casa e dois homens em uma motocicleta chegaram e efetuaram quatro disparos na vítima Junior Cesar Ferreira da Silva de 23 anos que tentou correr para dentro da residência mais não resistiu e caiu na entrada casa.

A equipe de resgate compareceu, mas não mais nada a fazer o jovem veio a óbito no local, a guarnição da polícia militar e uma equipe da perícia técnica compareceram ao local para realizar os procedimentos de praxe.

Ambos os casos serão investigados pela polícia para chegar até o culpado dos crimes.

Fonte: Rondonianews