Vilhenense capota carro próximo a Pimenteiras

A Polícia Militar de Pimenteiras do Oeste registrou na manhã deste sábado, 4, acidente envolvendo um veículo com placas de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Aristela Fernandes Borges, dirigia o veículo sentido Pimenteiras e seguia pela 4ª Eixo, quando na esquina com a linha 8, devido ao cascalho solto na pista perdeu o controle e capotou as margens da rodovia.

No automóvel, além da motorista, estava também uma mulher por nome Ercilia e dois menores de idade. A condutora e as crianças sofrerem ferimentos leves. Ercilia sofreu possível fratura no punho e nas costelas.

As vítimas foram levadas para o hospital municipal de Cerejeiras. Aristela estava indo a Pimenteiras visitar parentes.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia