CLAMOR POPULAR: radialista reforça redução do repasse à Câmara para investimentos na Saúde de Vilhena

O radialista Júlio César Silva esteve semana passada no posto de saúde no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Ele tentou ajudar uma dona-de-casa que foi até a unidade de saúde em busca de dipirona e paracetamol. A mulher disse que os medicamentos eram para sua filha.

Emocionado, Julinho, como é conhecido, foi até o local quando confirmou a informação junto a um servidor municipal.

A delicada situação da saúde pública, devido à má gestão do ex-prefeito Zé Rover, motivou o radialista a buscar uma alternativa para investimentos imediatos ao setor.

Ele sugeriu reduzir o repasse feito pela prefeitura à Câmara de Vereadores, de R$ 900 mil para R$ 300 mil, o que seria 7% a 3%, por mês.

“A sobra, que é de R$ 500 mil, servirá para que a saúde municipal melhore rapidamente”, disse o comunicado em vista à redação do Extra de Rondônia.

Inclusive, Julinho disse que vai encabeçar um movimento para que a redução do repasse se concretize. “Esta é uma ideia que terá o apoio popular. Todos os vilhenenses serão beneficiados com R$ 500 mil indo parar na Saúde Pública. Nas eleições de 2016 muitas pessoas apoiaram a redução do repasse, mas hoje, alguns dos que apoiavam a ideia são vereadores e esqueceram da proposta. Já passou da hora do Legislativo, como um todo, apresentar projeto desta natureza.

Além de Julinho, várias personalidades têm apoiado a redução do repasse ao Legislativo desde 2016.

Texto e foto: Extra de Rondônia