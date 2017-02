Guarda Mirim abre inscrições em Cerejeiras

A associação “Anjos da Guarda” abre inscrições para 8ª turma da Guarda Mirim, em Cerejeiras. Neste ano de 2017 serão oferecidas 50 vagas para novos alunos de ambos os sexos.

O presidente da entidade, policial militar Valmir Joaquim de Faria, em contado com a redação do Extra de Rondônia, informou que as matriculas e rematrículas vão iniciar no dia 13 de fevereiro e vai até o dia 24 de fevereiro.

As inscrições podem ser feitas na Rua Porto Velho, aos fundo da 4ª Cia de Policia Militar, das 13h00 às 17h00, na sede da Guarda Mirim de Cerejeiras.

Adolescentes de 12 a 16 anos que estejam estudando no período matutino podem fazer sua matricula. Documentos necessários, xerox certidão de nascimento, comprovante escolar, xerox comprovante de residência e documentos dos responsáveis.

Telefone para contato e mais informações (69) 9 8412-7793.

Fonte: Extra de Rondônia