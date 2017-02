Motociclista sofre dilaceração no pé após colisão com carreta na BR-364

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e carreta foi registrado na tarde deste sábado, 4, no cruzamento da Avenida XV de Novembro com BR-364. O motociclista identificado como Fabiano Lodi, 39 anos sofreu dilaceração em um dos pés.

De acordo com as informações, o motociclista seguia pela Avenida XV de Novembro sentido setor Industrial quando tentou atravessar a rodovia. Neste momento o motociclista acabou colidindo contra uma carreta Bitrem. Devido a gravidade da colisão, Fabiano sofreu dilaceração em um dos pés, após a carreta passar com os pneus dianteiros em cima do pé da vítima.

Rapidamente uma equipe do Corpo de Bombeiro foi acionada e prestou socorro a vítima até o hospital municipal, e posteriormente até Cacoal.

Fonte: News Rondônia