PRF apreende 18kilos de pasta base de cocaína em Vilhena

Na manhã deste domingo, 05, em abordagem de rotina, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 18 quilos de pasta base de cocaína, que estavam sendo transportados em um veículo modelo Chevrolet S10.

O condutor do veículo que foi identificado como, Max Willi Ferreira Nogueira, de 39 anos, estava acompanhado de seu enteado, um adolescente de quinze anos.

Max contou à polícia que é proprietário de uma loja de celulares no estado do Acre e que receberia R$ 18 mil reais pelo transporte da droga, que saíra daquele estado com destino a Belo Horizonte MG.

Na delegacia, o homem confessou já ter passagem pela polícia, ele teria tentado o mesmo tipo de transporte de entorpecente em 2002 e acabou sendo preso. Na época Max teria cumprido pena por três anos e meio.

O suspeito foi conduzido à delegacia de Polícia Civil em Vilhena juntamente com o veículo e a droga apreendida. Já o enteado de Max foi deixado aos cuidados do Conselho Tutelar.

Fonte: Extra de Rondônia