Vilhenense está desaparecido há quase trinta dias

A família de Claudionor Souza Costa está desesperada a procura dele.

Segundo informações, Claudionor saiu de sua casa em Vilhena no dia 16 de janeiro numa bicicleta de cor vermelha, modelo masculino. A família recebeu informação que ele foi visto na cidade de Jarú no dia 01 de fevereiro, mas não conseguiram contato com ele.

Porém, até o momento não tiveram mais nenhuma notícia sobre o paradeiro dele. Qualquer informação que leve a encontrá-lo ligar para (69) 9 8486-6001, Cabo Azambuja, (69) 9-8499-0071, 190 Polícia Militar ou qualquer delegacia de Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação