Ano letivo começa na rede municipal com mais de 10 mil estudantes em Vilhena

Começou hoje, 6, o primeiro dia do ano letivo nas escolas da rede municipal de educação. São 23 escolas da área urbana que irão receber mais de 10 mil estudantes.

A grade curricular vai desde a pré-escola até a 5ª série do ensino fundamental, sob responsabilidade da Prefeitura. As escolas prepararam uma programação especial de volta às aulas, com o objetivo de tornar o ambiente mais receptivo.

De acordo representante da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), professora Raquel Donadon, a expectativa do primeiro dia é recepcionar os estudantes e realizar algumas ações de acolhimento e boas vindas. “No primeiro de aula as escolas prepararam uma programação especial de volta às aulas, com o objetivo de tornar o ambiente mais receptivo”, falou a secretária de educação.

A secretária de educação explicou que, há alguns dias as escolas estavam se preparando para receber professores e alunos, iniciando com a limpeza das escolas e escolha dos diretores escolares. “Há alguns dias que estamos nos organizando para receber os alunos, é um momento em que pais, alunos e professores estão ansiosos para iniciar mais um ano letivo”, disse.

Devido o período de chuvas, as escolas da zona rural iniciarão o ano letivo no próximo mês. O calendário ficará diferenciado para atender as particularidades da área rural.

Autor e foto: Assessoria