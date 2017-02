CÂMARA: CPI notifica vereadores presos e prazo começa a correr

A Comissão Parlamentar de Inquérito que apura denúncia de quebra de decoro contra os vereadores reeleitos Carmozino Alves, Vanderlei Graebin e Junior Donadon notificou os acusados neste final de semana. Este é o primeiro procedimento oficial da CPI, que a partir de agora tem 90 dias para conclusão dos trabalhos e apresentação de seu relatório final ao Plenário.

A informação foi confirmada pelo vereador Ronildo Macedo, que faz parte da Comissão. Ele informou que no caso de Graebin e Donadon, que estão presos na capital, a oficialização foi feita por intermédio de um advogado.

Os integrantes da CPI, que além de Macedo inclui Carlos Suchi na presidência, e Rafael Maziero como relator, já organizaram sistema de trabalho e devem realizar oitivas com testemunhas, avaliar documentos e até mesmo trocar informações com as instituições que realizaram as investigações que levaram a prisão os três acusados e outros vereadores da legislatura anterior.

