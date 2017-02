CETAS abre Processo Seletivo para Instrutoria e Tutoria de Cuidador

O Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde (CETAS), Rondônia, vai contratar três profissionais para atividade de Instrutoria e Tutoria para execução do Curso de Qualificação em Cuidador de Idoso.

As vagas são destinadas as áreas de Enfermagem (1); e Educação Física (1), na função de Instrutoria, e Pedagogo (1), na função de Tutoria. Além disso, será formado cadastro reserva. Estes profissionais serão selecionados por meio de Prova de Títulos.

A remuneração dos profissionais será de R$ 29,00 a R$ 55,00 por hora/ aula, de acordo com sua titulação. O limite mínimo de horas aulas a ser ministradas por instrutor será de 20h.

O edital completo que já foi disponibilizado em nosso site, informa que as inscrições se encerram dia 10 de fevereiro de 2017, e devem ser feitas via internet, pelos sites www.rondonia.ro.gov.br ou www.cetas.ro.gov.br, ou pessoalmente no CETAS, na Rua Rafael Vaz e Silva, nº 3047, no bairro Liberdade.

Autor: Karina Felício

Foto: Divulgação