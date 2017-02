Com ex-vereadora na “mira” da Justiça, situação política do Legislativo se complica

A crise política local ainda parece estar longe de chegar ao fim. Além dos problemas que sete vereadores da gestão passadas – sendo que três deles foram reeleitos -, prefeito e vice-prefeito enfrentam com a Justiça, políticos que estão fora da cadeia podem ser os próximos “hóspedes” do Estado. O problema afetar profundamente a composição atual do Poder Legislativo, que só deve estar de fato confirmada no segundo semestre.

Fonte do Extra de Rondônia garante que uma ex-vereadora cujo nome já circulou na imprensa como suspeita de participar do mesmo esquema que levou os colegas à berlinda está “na mira”. Caso se confirme a previsão, restarão apenas dois entre todos os políticos eleitos aos cargos municipais em 2.012 fora da cadeia.

O prejuízo para a atual legislatura decorre da permanência dos reeleitos Junior Donadon, Carmozino Alves e Vanderlei Graebin detidos, sem a convocação de suplentes, e enfrentando CPI que pode cassar o mandato. O prazo de encerramento da Comissão termina em noventa dias, e caso se confirme a cassação, pelo menos um dos suplentes – Marcos Cabeludo – está na mesmíssima situação.

Se valer a mesma regra, ele deverá tomar posse e em seguida ser denunciado, com instauração de outra CPI para julgar sua situação. Contado o prazo especificado para este tipo de trabalho, outros 90 dias, isso corresponde a dizer que só teremos certeza de quem são de fato os treze vereadores desta legislatura em meados de agosto.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia