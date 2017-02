Concurso SESAU: Edital conta com mais de 1 mil vagas

O Governo do Estado de Rondônia, divulgou o edital do Concurso Público que visa preencher 1.143 vagas em níveis fundamental, médio e superior.

Este Concurso visa atender as Unidades Estaduais de Saúde, localizadas em Porto Velho, Buritis, Cacoal, São Francisco do Guaporé, Extrema, Ariquemes e Guajará Mirim.

As oportunidades estão distribuídas nas funções de Administrador (1); Administrador Hospitalar (2); Agente em Atividades Administrativas (6); Assistente Social (2); Auxiliar de Serviços Gerais (11); Biomédico (3); Enfermeiro (10); Enfermeiro Especialista em Enfermagem do Trabalho (1); Enfermeiro Especialista em Hemodinâmica – Perfusionista (1); Enfermeiro Especialista em Nefrologia (3); Engenheiro Civil (1); Engenheiro em Segurança do Trabalho (1); Engenheiro Químico (1); Estatístico (1); Farmacêutico (5); Físico (1); Fisioterapeuta (2); Fisioterapeuta – Especialista em Hemodinâmica – Perfusionista (2); Fisioterapeuta – Especialista em Cardiorrespiratória (1); Fonoaudiólogo Especialista em Fonoaudiologia Hospitalar (4); Motorista (1); Nutricionista (2); Operador de Serviços Portuários e Fluvial (7); Psicólogo (2); Técnico em: Aparelhos e Equipamentos Hospitalares (2); Enfermagem (419); Enfermagem com Qualificação de Nível Médio em Enfermagem do Trabalho (2); Hemoterapia (1); Informática (4); Laboratório (101); Nutrição e Dietética (41); Ortopedia (2); Radiologia (5); Radioterapia (2); Reabilitação (1); Registro e Informações em Saúde (1); Segurança do Trabalho (15); e Terapeuta Ocupacional (2).

Para os Médicos são disponibilizadas oportunidades nas especialidades de: Anestesiologista (75); Broncoscopista (2); Cardiologista (7); Cardiopediatra (3); Cardiopediatra – Ecocardiograma (1); Cardiopediatra – Ecografia (1); Cirurgião Cabeça e Pescoço (3); Cirurgião Cardiovascular (2); Cirurgião Geral (35); Cirurgião Geral – Videolaparoscopia (2); Cirurgião Oncológico (2); Cirurgião Pediátrico (5); Cirurgião Plástico (1); Cirurgião Torácico (5); Cirurgião Vascular (5); Endocrinologista (1); Endoscopista (2); Especialista em Clínica Médica (20); Especialista em Emergência (9); Especialista em Regulação ou Auditoria (3); Gastroenterologista (4); Geriatra (3); Ginecologista (2); Gineco-Obstetra (5); Hematologista (4); Hemoterpeuta (1); Infectologista (12); Intensivista (34); Intensivista – Pediatra (20); Mastologista (2); Nefrologista (7); Nefrologista Pediátrico (4); Neonatologista (16); Neurocirurgião (26); Neurologista (12); Neuropediatra (7); Oftalmologista (6); Oncologista – Cirurgia Ortopédica (2); Oncologista – Clínico (6); Oncologista – Dermatologista (1); Oncologista – Pediátrico (2); Ortopedista (31); Ortopedista – Especialização em Coluna (4); Ortopedista – Especialização em Joelho (4); Ortopedista – Especialização em Mãos (4); Ortopedista – Especialização em Ombro (4); Ortopedista – Especialização em Quadril (4); Otorrinolaringologista (2); Patologista (1); Pediatra (37); Pneumologista (4); Proctologista (2); Psiquiatra (2); Radiologista (2); Radioterapeuta (2); Reumatologista (2); Ultrassonografista (4); Ultrassonografista – Ecografia com Doppler (1); Urologista (2); e Urologista Infantil (2).

O salário dos profissionais varia de R$ 717,79 a R$ 9.028,76, em virtude da função exercida e jornada de trabalho desempenhada que pode chegar até 40h semanais.

As inscrições serão realizadas somente pela Internet, no endereço eletrônico www.funrio.org.br, no período entre 9h do dia 23 de janeiro de 2017 até às 23h59 do dia 01 de março de 2017, observado horário oficial do Estado de Rondônia. Não se esqueça da taxa de inscrição que deve ser paga por meio de boleto bancário.

O Concurso Público será composto de: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos a todos os cargos; Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, para todos os candidatos aos cargos de Nível Superior; Avaliação Médica Admissional, de caráter eliminatório, para os candidatos a todos os cargos e Checagem de Pré-Requisitos e Comprovação de Documentos, de caráter eliminatório, para os candidatos a todos os cargos.

A previsão é que a primeira etapa ocorra em 08 ou 09 de abril de 2017, e tenham duração de três horas, iniciando, no turno da manhã às 9h e no turno da tarde às 15h, conforme especifica o edital de abertura disponível em nosso site.

Este Concurso tem validade de dois anos, contado a partir da data da publicação de sua homologação do resultado final, podendo ser prorrogado ou não por igual período, mediante ato do Chefe do Poder Executivo Estadual, conforme dispõe o Artigo 37, Inciso III, da Constituição Federal.

O Governo do Estado de Rondônia, divulgou o edital do Concurso Público que visa preencher 1.143 vagas em níveis fundamental, médio e superior.

Este Concurso visa atender as Unidades Estaduais de Saúde, localizadas em Porto Velho, Buritis, Cacoal, São Francisco do Guaporé, Extrema, Ariquemes e Guajará Mirim.

As oportunidades estão distribuídas nas funções de Administrador (1); Administrador Hospitalar (2); Agente em Atividades Administrativas (6); Assistente Social (2); Auxiliar de Serviços Gerais (11); Biomédico (3); Enfermeiro (10); Enfermeiro Especialista em Enfermagem do Trabalho (1); Enfermeiro Especialista em Hemodinâmica – Perfusionista (1); Enfermeiro Especialista em Nefrologia (3); Engenheiro Civil (1); Engenheiro em Segurança do Trabalho (1); Engenheiro Químico (1); Estatístico (1); Farmacêutico (5); Físico (1); Fisioterapeuta (2); Fisioterapeuta – Especialista em Hemodinâmica – Perfusionista (2); Fisioterapeuta – Especialista em Cardiorrespiratória (1); Fonoaudiólogo Especialista em Fonoaudiologia Hospitalar (4); Motorista (1); Nutricionista (2); Operador de Serviços Portuários e Fluvial (7); Psicólogo (2); Técnico em: Aparelhos e Equipamentos Hospitalares (2); Enfermagem (419); Enfermagem com Qualificação de Nível Médio em Enfermagem do Trabalho (2); Hemoterapia (1); Informática (4); Laboratório (101); Nutrição e Dietética (41); Ortopedia (2); Radiologia (5); Radioterapia (2); Reabilitação (1); Registro e Informações em Saúde (1); Segurança do Trabalho (15); e Terapeuta Ocupacional (2).

Para os Médicos são disponibilizadas oportunidades nas especialidades de: Anestesiologista (75); Broncoscopista (2); Cardiologista (7); Cardiopediatra (3); Cardiopediatra – Ecocardiograma (1); Cardiopediatra – Ecografia (1); Cirurgião Cabeça e Pescoço (3); Cirurgião Cardiovascular (2); Cirurgião Geral (35); Cirurgião Geral – Videolaparoscopia (2); Cirurgião Oncológico (2); Cirurgião Pediátrico (5); Cirurgião Plástico (1); Cirurgião Torácico (5); Cirurgião Vascular (5); Endocrinologista (1); Endoscopista (2); Especialista em Clínica Médica (20); Especialista em Emergência (9); Especialista em Regulação ou Auditoria (3); Gastroenterologista (4); Geriatra (3); Ginecologista (2); Gineco-Obstetra (5); Hematologista (4); Hemoterpeuta (1); Infectologista (12); Intensivista (34); Intensivista – Pediatra (20); Mastologista (2); Nefrologista (7); Nefrologista Pediátrico (4); Neonatologista (16); Neurocirurgião (26); Neurologista (12); Neuropediatra (7); Oftalmologista (6); Oncologista – Cirurgia Ortopédica (2); Oncologista – Clínico (6); Oncologista – Dermatologista (1); Oncologista – Pediátrico (2); Ortopedista (31); Ortopedista – Especialização em Coluna (4); Ortopedista – Especialização em Joelho (4); Ortopedista – Especialização em Mãos (4); Ortopedista – Especialização em Ombro (4); Ortopedista – Especialização em Quadril (4); Otorrinolaringologista (2); Patologista (1); Pediatra (37); Pneumologista (4); Proctologista (2); Psiquiatra (2); Radiologista (2); Radioterapeuta (2); Reumatologista (2); Ultrassonografista (4); Ultrassonografista – Ecografia com Doppler (1); Urologista (2); e Urologista Infantil (2).

O salário dos profissionais varia de R$ 717,79 a R$ 9.028,76, em virtude da função exercida e jornada de trabalho desempenhada que pode chegar até 40h semanais.

As inscrições serão realizadas somente pela Internet, no endereço eletrônico www.funrio.org.br, no período entre 9h do dia 23 de janeiro de 2017 até às 23h59 do dia 01 de março de 2017, observado horário oficial do Estado de Rondônia. Não se esqueça da taxa de inscrição que deve ser paga por meio de boleto bancário.

O Concurso Público será composto de: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos a todos os cargos; Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, para todos os candidatos aos cargos de Nível Superior; Avaliação Médica Admissional, de caráter eliminatório, para os candidatos a todos os cargos e Checagem de Pré-Requisitos e Comprovação de Documentos, de caráter eliminatório, para os candidatos a todos os cargos.

A previsão é que a primeira etapa ocorra em 08 ou 09 de abril de 2017, e tenham duração de três horas, iniciando, no turno da manhã às 9h e no turno da tarde às 15h, conforme especifica o edital de abertura disponível em nosso site.

Este Concurso tem validade de dois anos, contado a partir da data da publicação de sua homologação do resultado final, podendo ser prorrogado ou não por igual período, mediante ato do Chefe do Poder Executivo Estadual, conforme dispõe o Artigo 37, Inciso III, da Constituição Federal.

Autor: Karina Felício

Foto: Divulgação