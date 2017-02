CRECI abre inscrições de novo Concurso Público

Foi anunciado o edital de um novo Concurso Público do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da 24ª Região (Creci – RO), do Estado de Rondônia.

As inscrições do certame que visa contratação e formação de cadastro reserva, ocorre entre 16 de janeiro de 2017 a 20 de fevereiro de 2017, pelo site da organizadora Quadrix, mediante pagamento da taxa de participação no valor de R$ 50,00.

Profissionais de nível médio podem se inscrever aos cargos de Assistente Administrativo (4) e Fiscal (1), para atuação na cidade de Porto Velho – RO.

Dentro do total de funções, há vagas exclusivas para candidatos que se enquadrem nos itens especificados no edital.

Com jornadas de trabalho de 40h as remunerações dos cargos vão de R$ 1.200,00 a R$ 1.320,00, também será oferecido benefícios como Vale Alimentação e Vale Transporte.

Os inscritos serão classificados por meio de Prova Objetiva, prevista para ser realizada no dia 6 de março de 2017, cujo resultado final terá valide de dois anos, a partir da homologação, podendo ser prorrogado por igual período.

Autor: André Fortunato

Foto: Divulgação