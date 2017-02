Em Brasília, prefeita e vice buscam recursos para construção de multivias e estacionamento para caminhões

Na busca de recursos federais para Vilhena, prefeita Rosani Donadon (PMDB) e vice Darci Cerutti (DEM) estiveram na manhã desta segunda-feira, 6, no Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), em Brasília (DF).

As autoridades vilhenenses foram recepcionadas pelo diretor executivo do órgão federal, Halpher Luiggi.

O secretário municipal de Planejamento, Valdinei Campos, também participou do encontro, que teve como objetivo discutir sobre a construção da obra das multivias, em Vilhena. Este projeto prevê a ampliação das avenidas Celso Mazutti e Marechal Rondon, do posto Catarinense, até em frente ao Rio Piracolino.

Na reunião, a prefeita Rosani Donadon explicou que a construção da obra é importante e solucionará problemas no trânsito do município, como a travessia nas avenidas ao cruzar com a BR-364.

O desafio da prefeita Rosani Donadon, que tem a parceria do senador da República Acir Gurgacz (PDT), é colocar esta obra junto com a licitação do “Crema”, que é o projeto de restauração, conservação e manutenção da BR-364. De acordo com informações do vice-prefeito Darci Cerutti, a obra está orçada em mais de R$ 30 milhões.

Por sua vez, Valdinei Campos informou que durante a visita com o diretor executivo do DNIT também foi solicitado recurso para construção de um estacionamento de caminhões em Vilhena, que servirá de pátio de descanso para motoristas. Assim, não haverá mais caminhões pesados na cidade. O diretor do DNIT acenou positivamente ao pedido da prefeita.

Texto e foto: Assessoria