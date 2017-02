Enquete avalia preferência dos rondonienses quanto a disputa do governo estadual

No próximo ano acontece a sucessão em Rondônia, após os dois mandatos consecutivos de Confúcio Moura.

Apesar de ainda estar um tanto distante, alguns nomes já despontam para disputar o governo, lançados pelos próprios interessados ou aliados.

Políticos tradicionais compõe a esmagadora maioria dos pré-candidatos neste momento, mas novidades começam a surgir, caso do prefeito eleito na capital, Hildo Chaves (PSDB), estreante no meio.

Na lista de veteranos estão o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB); o prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires (PDT); o senador Acir Gurgacz (PDT); o também senador Ivo Cassol (PP) e o ex-prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho (PT).

Para avaliar a situação momentânea de eventuais postulantes ao governo do Estado, o Extra de Rondônia lança enquete com os seis nomes que estão sendo mais citados em colunas de política e no boca a boca do eleitorado.

Participe da sondagem e ajude o site a traçar o panorama atual da sucessão estadual.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia