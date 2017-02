Força Tática apreende suspeitos e recupera computadores furtados em posto de saúde

No final da manhã desta segunda-feira, 6, a guarnição da Força Tática patrulhava pela Avenida Amapá, no bairro Parque Novo Tempo, em Vilhena, os militares observaram que um jovem estava saindo de uma casa, mas quando percebeu a presença da viatura voltou correndo e adentrou a residência. Tal atitude chamou a atenção dos policiais.

Com isso, foi feito averiguação no local, onde se encontrava três menores de idade e uma mulher grávida de 18 anos.

A mulher identificada como Viviane Ribeiro de Souza, de 18 anos, assumiu ser dona do imóvel juntamente com seu amásio W.A.R, de 17 anos. Ainda no local foram identificados os outros adolescentes sendo A.O.R, de 17 anos e E.V.B, 16 de anos.

Na residência foram encontrados vários computadores, monitores, teclados, roteador, caixas de som, Nobreaks entre outros. Além de certa quantia de drogas e dinheiro. Os eletrônicos tinham plaqueta de tombamento da Prefeitura de Vilhena.

Os equipamentos foram furtados no posto de saúde localizado na Avenida Presidente Nasser, do bairro Jardim as Oliveiras, na madrugada no último dia 27 de janeiro.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil, onde foi feito boletim de ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia