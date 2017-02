Gerente de serraria é morto a tiros

Na manhã desta segunda-feira, 6, mais um homicídio foi registrado pela Polícia Militar no Município de Espigão do Oeste, a vítima Zenoir Luza “Leno” de 40 anos e que era gerente de uma serraria local, foi morto a tiros após chegar em um Deposito de Madeiras na rua Ervino Prochnow no Bairro Liberdade de Propriedade do Sr. Lebrão.

Segundo relatos de testemunha, era por volta das 9:40hs quando o Sr. Leno chegou no pátio do depósito. Quando a vítima chegou encontrou o proprietário que estava saindo para a chácara ao lado desatolar um outro trator e disse para que o mesmo esperasse que já voltava pois, estavam combinado um serviço para a vítima.

A testemunha estava na chácara ao lado e viu quando a vítima estava encostado na cerca olhando para onde ele estava, logo em seguida só ouviu o barulho dos tiros não mais vendo Leno, só viu quando uma moto CG de cor escura estava saído do local em alta velocidade com dois homem vestidos de capa de chuva e capacetes pretos, não dando para identificar a moto nem mesmo os infratores.

Logo em seguida Familiares chegaram ao local ficando em estado de choque, segundo relatos de parentes a vítima já estava apreensivo há dias pois, havia dois homens seguindo-o diariamente, o mesmo já havia comunicado o caso a policia.

A Policia Militar foi acionada chegando ao local realizou o isolamento acionando a Perícia Técnica que após realizados os serviços de praxe o corpo foi liberado para a funerária. Os agente do SEVIC e da P2, após colherem informações no local saíram em diligência pela região na tentativa de elucidar este bárbaro crime.

