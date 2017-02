Homem é preso após invadir residência e estuprar idosa de 81 anos

Um homem de 36 anos identificado como Roberto M.D foi preso no domingo, 5, acusado de estuprar uma idosa de 81 anos na residência da vítima, localizada no centro do município de Itapuã do Oeste, distante cerca de 100 km de Porto Velho.

Segundo a polícia, o acusado mora ao lado da casa da vítima e aproveitou o momento que ela estava só. O homem invadiu o imóvel, agarrou a idosa por trás, tapou a boca dela, rasgou a roupa e depois de passar saliva na parte genital praticou estupro.

A bisneta da idosa, uma menina de nove anos ouviu gritos de socorro vindos da casa e pediu ajuda a parentes, que moram na região. Quando populares foram até a residência, avistaram o suspeito fugindo, tentando vestir a roupa.

A vítima foi localizada despida, caída com dificuldade para respirar. A mulher foi socorrida para uma unidade de saúde no município e depois de atendida pelo médico de plantão passa bem.

A Polícia Militar fez buscas na cidade e prendeu Roberto. Para os policiais o maníaco confessou o crime e disse que estava muito embriagado. Roberto foi encaminhado para a Central de Flagrantes da capital e segue para o complexo penitenciário, onde vai responder pelo crime de estupro.

Fonte: RONDONIAOVIVO