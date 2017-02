LAVA JATO: Homologação de delações coloca Valdir Raupp na berlinda

Personagem histórico da política rondoniense, e figura emblemática do PMDB nacional, o senador Valdir Raupp é um dos campeões de processos abertos envolvendo malversação do erário.

Aliado de primeira mão do presidente Michel Temer e das principais lideranças do peemedebistas como Romero Jucá, Renan Calheiros e Jader Barbalho, Raupp exerce o perfil da política tradicional brasileira, atualmente colocada em “cheque” pela sociedade, por seus meandros não muitos honestos.

Entre as acusações envolvendo o nome do senador estão pagamentos de propinas que superam os R$ 500 mil. O dinheiro teria sido utilizado na campanha de Raupp à reeleição no ano de 2010. Nessa época, Raupp respondia por outra ação de corrupção supostamente praticada no período em que foi governador do estado de Rondônia. Na última eleição a vitória de Raupp nas urnas representava a garantia de foro privilegiado caso fosse condenado pela Justiça.

A denúncia do recebimento de propinas para a campanha foi levantada durante as investigações da operação Lava Jato, de acordo com a PGR (Procuradoria Geral da República). Valdir Raupp utilizava-se de sua influencia na cadeira do senado para intermediar negociações de contratos públicos com empresas privadas e o Governo Federal através da Petrobrás.

A investigação da PGR alega que Raupp praticou “adoção de medida de ocultação da origem dos recursos espúrios, através de doação eleitoral oficial”. O senador nega as acusações, porém a homologação das delações feitas pela Odebrecht pode colocar o senador rondoniense em situação complicada com a justiça.

O mandato de Raupp termina no próximo ano e o senador acostumado a ser recordista de votação em Rondônia terá os gastos de sua provável campanha acompanhado de perto, mas também corre o risco de sequer poder se candidatar caso seja condenado.

A situação de Valdir Raupp se complica a cada dia, com o prestigio em baixa é poucas vezes visto como protagonista da política em Rondônia, mesmo com o poder executivo estadual nas mãos de seu partido.

No último pleito municipal o eleitorado rondoniense já mostrou que está evitando candidatos enrolados na justiça, fato que trouxe uma reformulação em diversas cidades do estado. Raupp terá mais que negar os fatos para garantir sua vida política, terá que provar que a operação de combate á corrupção mais importante da historia do Brasil está errada em relação a ele.

Autor: Rondoniaovivo

Foto: Extra de Rondônia