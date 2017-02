Prefeitura inicia ginástica laboral com servidores em Vilhena

A Prefeitura de Vilhena desenvolve ações que demonstram cuidado com os servidores municipais.

Na manhã desta segunda-feira, 6, a Secretaria Municipal de Esporte de Vilhena (Semec) começou a oferecer ginástica laboral realizada no paço municipal.

De acordo com secretário Natal Jacob, popular Natalzinho, a atividade será oferecida as segundas, quartas e sextas-feiras, entre as 7h05 e 7h20.

Segundo o secretário-adjunto Manoel Aires, esse tipo de ginástica é caracterizada por ser desenvolvida no próprio ambiente de trabalho e vai além do trabalho muscular.

“Além de evitar dores causadas por lesões por esforços repetitivos (LER) ou distúrbios osteomusculares, a ação promove a interação e a descontração no ambiente de trabalho. Fatores importantes para estimular a qualidade de vida dos trabalhadores”, afirmou Aires.

Natalzinho ressaltou que a ginástica traz vários benefícios e que os servidores enfrentarão a sua jornada de trabalho com mais disposição.

“Convido os servidores para participar das aulas de ginástica laboral que proporcionam, ainda, orientação e prescrição de exercícios compensatórios e preparatórios, como pré-requisitos de combate aos males ocasionados pela duração prolongada de gestos motores, sedentarismo, baixa autoestima e desmotivação”, finalizou.

Texto e foto: Assessoria