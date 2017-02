Produtores rurais de São Miguel do Guaporé recebem equipamentos

Produtores rurais de São Miguel do Guaporé foram beneficiados com equipamentos para ampliar a produção, fruto de emenda do presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), que comandou a entrega dos implementos agrícolas, no final de semana, na sede da Associação dos Produtores Rurais de Leite Bom Futuro (Assgrileite), localizada no km 11 da linha 102, Sul.

Recebido pelo prefeito Cornélio Duarte (DEM), por vereadores e produtores rurais, Maurão aproveitou para reafirmar o seu compromisso em trabalhar para fortalecer o setor produtivo, que gera as riquezas de Rondônia.

“É um compromisso meu apoiar o homem do campo, seja destinando emendas para a compra de equipamentos, como fizemos aqui, ou intercedendo junto ao Governo, para que programas e ações governamentais que atendam o produtor rural sejam ampliados”, disse Maurão.

Adegildo Pitelkow, que é tesoureiro da Assgrileite, disse que os equipamentos chegam a boa hora. “Aqui trabalhamos com café e leite, entre outras culturas. E este pulverizador e o distribuidor de calcário vão facilitar o nosso trabalho”, disse ele, acrescentando que 64 famílias serão beneficiadas.

Já Edvaldo Pacheco, de 36 anos, é morador da linha 108, onde 40 famílias da Associação dos Produtores para Ajuda Mútua (Asspropam) foram beneficiadas com uma carreta agrícola.

O produtor mora na linha desde 1998 e também cultiva café e cria gado de leite. “Vamos poder transportar nossa produção com esta carreta. É muito bom esse trabalho do deputado com as associações rurais”, reconheceu.

O prefeito destacou que São Miguel sempre tem sido beneficiado com emendas e ações do presidente da Assembleia, especialmente no setor rural.

“Apoiar quem trabalha, quem produz, é assegurar que a nossa economia siga firme, com mais ganhos para os produtores e para o município. Temos certeza de que esses equipamentos serão bem utilizados e vão proporcionar o aumento da produção”, completou.

Equipamentos entregues

A Assgrileite recebeu um jato pulverizador e um distribuidor de calcário. A Associação dos Agricultores Unidos Venceremos (Uver) e a Associação dos Agricultores Rurais Bom Jesus, foram contempladas com um distribuidor de calcário cada uma. Já a Asspropam e a Associação dos Produtores da Linha 98 (Abrasol), receberam uma carreta agrícola cada uma.

Para a prefeitura, a emenda de Maurão de Carvalho assegurou a compra de um distribuidor de calcário, uma carreta agrícola e uma roçadeira.

Auto e foto: Assessoria