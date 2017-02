Banda apresenta projeto “Som a favor do planeta” em Vilhena



A banda “Os Últimos”, de Ariquemes, apresenta projeto “Som a favor do planeta” no Ace of Spades no domingo, 19, em Vilhena.

Com entrada gratuita, o show é inovador, pois tem a proposta de trabalhar a musica na conscientização ambiental. O projeto é premiado pelo edital cultural Zezinho Maranhão, de Rondônia.

Durante o evento mudas serão distribuídas ao público. O primeiro município a receber a banda será Guajará Mirim no sábado, 11, passando por Porto Velho no domingo, 12.

Em seguida será Ji Paraná na sexta-feira, 17, Vilhena no domingo, 19, e encerrando a turnê em Ariquemes dia 4 de março.

Agenda:

11/02/2017 – Guajará Mirim – Museu Municipal

12/02/2017 – Porto Velho – Teatro Guaporé

17/02/2017 – Ji Paraná – Teatro Dominguinhos

19/02/2017 – Vilhena – Ace of Spades

04/03/2017 – Ariquemes – Centro Cultural Lídio Sohn

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação