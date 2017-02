CARNAVAL: segurança nas ruas será reforçada em todo o estado

Moderação no uso de bebidas alcoólicas, direção veicular e o uso de máscaras totalmente fechadas. Essas são algumas das recomendações da Polícia Militar para todos os foliões do estado durante os quatro dias de carnaval, para que a festa transcorra com muita alegria e segurança para todos.

Segundo o coronel Alexandre Almeida, coordenador regional de policiamento, o contingente da Polícia Militar em todo os estado vai garantir a segurança geral nos quatro dias de carnaval, conforme prevê o planejamento da corporação, sem prejuízo de outras ações, incluindo o policiamento ostensivo convencional para todas as cidades e distritos rondonienses, que continuarão com a presença contínua da PM.

O coronel citou ainda a importância de se evitar o uso de qualquer material cortante, exposição de celular e, principalmente, evitar o uso de máscaras totalmente fechadas (que cobrem todo o rosto), que podem servir de estratégia para delinquentes realizarem assaltos e outros crimes. “No mais, o cidadão deve ficar atento aos desvios e fechamento de ruas, e se divertir à vontade”.

Fonte: Assessoria