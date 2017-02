Confira ação da PRF nas últimas 72 horas em Rondônia

Nas últimas 72 horas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nas rodovias federais de Rondônia ocorrências de 17 acidentes de trânsito que resultaram em 15 feridos.

FISCALIZAÇÃO LEI SECA:

Foram fiscalizados 2695 veículos e 3568 pessoas, destas 203 realizaram teste etílico, sendo que 08 condutores foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool.

FISCALIZAÇÃO RADAR:

Foram flagrados 541 veículos com velocidade acima da permitida para o local.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO:

582 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

PRF descobre 18 quilos de pasta base de cocaína escondidos numa caminhonete, em Rondônia

Droga foi encontrada em meio a lataria da caminhonete abordada em Vilhena(RO)

A Polícia Rodovia Federal (PRF) apreendeu cerca de 18 quilos de cocaína neste domingo (5) no Portal da Amazônia, região Sul de Rondônia.

A droga estava escondida na lataria da Caminhonete Chevrolet S10, de cor branca, com placas do Acre, abordado durante a fiscalização de rotina realizada nas imediações do quilômetro 1 da Br 364, em frente ao Posto de fiscalização da PRF.

Os policiais rodoviários federais desconfiaram do motorista que apresentou sinais de nervosismo durante a abordagem e ao realizar uma revista minuciosa findaram encontrando a droga em um compartimento oculto localizado na parte traseira do veículo.

Preso em flagrante por tráfico de drogas, o motorista de 39 anos de idade, disse aos policiais que era microempresário no Acre e que receberia cerca de R$18.000,00 em espécie pelo transporte da droga do Acre até Belo Horizonte(MG).

Diante dos fatos, a PRF encaminhou o preso, a droga e o veículo à Delegacia da Polícia Civil local.

A pena prevista para o crime de tráfico de drogas varia de cinco a quinze anos de reclusão.

Neste inicio de ano a PRF já apreendeu quase 240 quilos de cocaína no estado de Rondônia.

PRF apreende 25 pacotes de cigarros e 2 animais silvestres em Porto Velho/RO

Na manhã deste último sábado (04), a equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 25 pacotes de cigarros e 2 unidades de animais silvestres. A ação aconteceu durante patrulhamento de rotina, realizada nas imediações do quilômetro 760 da BR 364, sentido decrescente em Porto Velho/RO.

Por volta das 10h15, os agentes da PRF deram ordem de parada ao veículo I/FORD FUSION, cor branca, ano 2011, sendo desobedecida pelo motorista que se evadiu do local em alta velocidade. No município de Jaci Paraná/RO, os policiais da PRF avistaram o veículo adentrando no perímetro urbano e após diligências realizadas nas imediações do local, os agentes localizaram o veículo no interior de uma casa abandonada, sendo utilizadas por viciados.

Ao notar a presença dos policiais, um indivíduo trajado de bermuda preta tentou fugir do local pela porta dos fundos e pulando a cerca da casa, caindo numa vegetação alta, momento em que os policiais o capturaram o indivíduo de 30 anos de idade.

Averiguada minuciosamente o interior da residência, os policiais encontraram na posse do detido, 25 pacotes de cigarros da marca Pine Blue, de procedência estrangeira, introduzida no país sem o desembaraço aduaneiro e 02 unidades de pássaros da raça Oryzoburus Angolensis (curió), desprovidos da guia para o transporte e exposição válida.

Diante dos fatos, os agentes da PRF deram voz de prisão ao detido e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil da localidade.

Duas foragidas da Justiça foram capturadas pela PRF na BR 364

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) capturou duas mulheres que estavam foragidas da justiça, neste último final de semana. Os fatos ocorreram na BR 364, no município de Porto Velho/RO e Ji-Paraná/RO.

Por volta das 22h10, desta última sexta-feira (03), os agentes da PRF abordaram o ônibus MERCEDES B M.POLO PAR, ano 2011, que fazia linha de Porto Velho/RO a Rio Branco/AC, no quilômetro 760 da BR 364. Realizado revista pessoal dos passageiros no banco de dados, a equipe constatou um mandado de prisão em aberto, em desfavor da ocupante de 46 anos de idade, expedido pela 2ª Vara, 1° São Gabriel da palha do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, acusada de ter cometido furto.

Às 17h20, deste último sábado (04), a equipe da PRF abordou no quilômetro 352 da BR 364, outro ônibus de transporte interestadual, MBENZ MPOLO PARA, cor branca, ano 2007, que fazia linha de Rio Branco/AC a Cascavel/PR. Ao efetuar buscas nos sistemas, aos agentes constataram em desfavor da passageira de 50 anos de idade, um mandado de prisão em aberto, expedido pela 3° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, acusada de furto.

Diante dos fatos, as ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Civil local.

TRANSPORTE DE MERCADORIA NACIONAL SEM NOTA FISCAL

PRF aprende carga de quase 4 toneladas de queijo, em Porto Velho/RO

Neste último sábado (04), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 04 mil quilos de queijo, desprovidos de nota fiscal. O flagrante ocorreu nas proximidades do quilômetro 760 da BR 364, sentido decrescente em Porto Velho/RO.

Na ocasião, a equipe da PRF deu ordem de parada ao veículo VW – vw/8.140, cor branca, ano 1998, conduzido por um homem de 42 anos de idade. Ao realizar revista no interior do veículo, os policiais encontraram a quantidade de 3.944 kg de queijo na posse do motorista.

Solicitada a documentação da carga, o condutor apresentou aos policiais apenas um pedido sem valor fiscal e afirmou que tinha adquirido a mercadoria no Distrito União dos Bandeirantes e teria como destino a Capital, Porto Velho/RO.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Receita Estadual de Porto Velho/RO.

ATENÇÃO: Ao se deparar com alguma anormalidade, pessoa ou veículo em atitude suspeita, ligue para o 191 e comunique. A PRF estará pronta a atender e fará a devida abordagem policial.

Fonte: Assessoria de Comunicação/PRF Rondônia