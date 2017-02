Escolinha de futebol do Barcelona passa a funcionar em novo horário

Em reunião com os pais de crianças integrantes do Projeto Social Catalão Vilhenense a diretoria do Barcelona e a coordenação do projeto anunciaram novo horário de atendimento. A partir desta semana, além dos horários de terça, segunda e sexta-feira, das 15h00 às 17h30; haverá também atendimento as segunda, quarta e sábados, no horário das 08h00 às 10h00.

A decisão por um novo horário, de com Mário Rocha, coordenador do Projeto Social, foi tomada para atender a solicitação dos pais cujos filhos estudam no período vespertino. “Desta forma quem estudo pela manhã irá à tarde, e aqueles que estudam a tarde podem participar pela manhã”, explicou Rocha.

Cerca de 60 pais participaram da primeira reunião e puderam expressar opiniões e sugestões à diretoria do Barcelona. Como fez uma das mães presente sobre a questão das aquisições dos kits para os treinos dos pequenos. A mãe levantou a possibilidade dos pais contribuírem com parte do valor dos kits. Sugestão que será analisada pelo clube.

Durante a reunião, da qual participaram além do presidente do Barcelona José Luis, do treinador Tiago Batizoco, o secretário de esporte Natal Jacob e o vice-prefeito Darci Cerutti, foi exposto aos pais um apanhado geral do que é o Projeto Catalão Vilhenense e o que pode oferecer aos filhos deles.

O presidente do clube se declarou satisfeito com a presença dos pais na reunião, mostrando que estão interessados no bem estar de seus filhos e integrados com o projeto. “Fico feliz com a participação dos pais, é importante essa parceria, disse José Luiz, antes de destacar: “temos crianças de praticamente todos os pontos da cidade e meu sonho é que, o mais breve possível, possamos ter um ônibus que circule pegando estas crianças para trazer para o nosso CT, oferecendo a elas mais comodidade e segurança”.

De acordo com Tiago Batizoco,encontros como o que aconteceu no Ginásio Geraldão serão uma constante. “Nós queremos ter essa interação com os pais e por isso teremos reuniões periódicas com eles para sabermos onde estamos errando, o que precisamos melhorar, o que precisa ser corrigido”, disse Batizoco.

Texto e fotos: Assessoria