Espaço Cultural passa a funcionar em Vilhena

A Sicoob Credisul inaugurou na última sexta-feira, 3, o Espaço Cultural Marechal Cândido da Silva Rondon, juntamente com o Bistrô Paladar, localizados no piso térreo do Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul, na Avenida Capitão Castro.

O salão de 150 metros quadrados abrigará mostras, shows musicais, peças teatrais e demais atividades artísticas. O Espaço Cultural MCSR contará com um calendário anual de eventos, selecionando os melhores trabalhos de artistas locais e nacionais, contribuindo para a difusão da cultura e da memória de Vilhena e do Estado.

“Em dezembro passado a Sicoob Credisul entregou à comunidade o Centro de Treinamento e, agora, estamos entregando o Espaço Cultural, que vem cumprir o seu papel social e de interesse pela comunidade”, afirmou o diretor-presidente da cooperativa, Ivan Capra.

Ivan ao lado do diretor executivo Vilmar Saúgo, e do coordenador do Conselho Fiscal, Albino Wobeto, apresentaram o espaço a convidados e imprensa. Saúgo também lembrou que a Sicoob Credisul tem profundo respeito pela memória da cidade, tanto que preservou elementos da arquitetura do antigo prédio da Expansão que deu lugar ao novo CTC.

Para celebrar o novo espaço destinado às artes, foi aberta a exposição “Terra de Rondon”, composta por fotografias históricas do desbravador e sertanista que dá nome ao centro cultural.

Produzida pela coordenadora de Marketing da Sicoob Credisul, Adevania Silveira, e com curadoria de Jeferson Batista e montagem de Kátia Valléria, a mostra apresenta registros da história de Rondon em sua missão de desbravar a região para trazer as linhas telegráficas; imagens da cidade na década de 70 e outras atuais.

Além do conjunto de fotografias, compõem a mostra livros – várias publicações preciosas que contam a história do Marechal da Paz -, esculturas e objetos.

Uma das relíquias é uma xícara personalizada com o brasão do Governo de Rondônia, que fazia parte do jogo para servir café no Palácio Getúlio Vargas, antiga sede do governo, durante a gestão de Jorge Teixeira (1921-1987), o último governador do antigo Território Federal de Rondônia e o primeiro governador do novo Estado. Teixeirão, como era conhecido, governou Rondônia de 1979 a 1985. A peça pertence ao acervo do advogado João Paulo das Virgens. Há ainda uma coleção de bustos de personalidades importantes da história de Rondônia, esculpidos pela artista Veronete Ritzmann.

A exposição, que poderá ser visitada em horário comercial, de segunda a sexta-feira, e nos fins de semana, até o dia 20 de fevereiro, também apresenta um vídeo com coletânea de fotos e trechos de filmagens, também históricas, do período da Comissão Rondon e da Expedição Rio da Dúvida de 1914, da qual fizeram parte Marechal Rondon e o ex-presidente americano Theodore Roosevelt. As escolas que desejarem visitar a mostra poderão fazer o agendamento pelo telefone (69) 9 99 31 1106.

O Bistrô Paladar, comandado pela família de Priscila Duarte, dona do Buffet Paladar, deverá abrir diariamente, das 8 às 21 horas, servindo sanduíches, petiscos, pratos quentes e bebidas. O local também comercializará os selecionados vinhos e espumantes da Feira Chique.

Com design de interiores em estilo contemporâneo assinado por Kátia Valléria, o espaço ganhou prateleira com pé direito de cinco metros e painel escrito a giz escolar. O projeto de arquitetura do Centro de Treinamento e Cultura é de Rafael Perin.

