Homem invade sede da FUNAI e ameaça matar cacique a facadas

Pedro R.V.A , de 48 anos, foi preso por uma equipe da Polícia Militar na noite de segunda-feira, 6, após invadir a sede da FUNAI (Fundação Nacional do Índio), localizada na Rua Rui Barbosa, bairro Panair, em Porto Velho, a poucos metros do 1º BPM, onde ameaçou matar a golpes de faca, o cacique local.

O suspeito entrou no órgão a procura de sua ex-mulher, uma índia da etnia Karitiana. Ao ser recepcionado pelo cacique e ser informado que a mulher havia ido embora para outro estado, Pedro ficou enfurecido, sacou uma faca peixeira e ameaçou matar o índio, caso ele não mandasse buscar a sua ex-companheira.

Populares ao avistarem a ação do suspeito chamaram a polícia, que mandou uma equipe ao local e prendeu Pedro em flagrante. De acordo com relatos registrados no Bop Nº 921/2017, o homem estava visivelmente embriagado. O crime foi encaminhado para registro na Central de Polícia.

Fonte: RONDONIAOVIVO