Prefeita vai ao FNDE e reivindica investimentos para setor educativo de Vilhena

A prefeita Rosani Donadon (PMDB), o vice Darci Ceruti e o secretário municipal de planejamento, Valdinei Campos, participaram nesta segunda-feira, 6, em Brasília (DF), de audiência no Ministério da Educação, com o representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcus Sergius Teixeira.

Na oportunidade, as autoridades vilhenenses reivindicaram liberação de recursos para aquisição de equipamentos para as unidades e agilidade no pagamento de obras em execução em escolas na comunidade “Perobal” e Cristo Rei. “São investimentos importantes que irão contribuir com o setor educativo vilhenense”, ressaltou a mandatária municipal.

A secretária municipal de educação, Raquel Donadon, destacou o esforço da prefeita na busca de recursos federais para serem aplicadas no ensino do município, através de construção de escolas, creches, ampliação e reforma de escolas municipais.

Na capital federal, as autoridades vilhenenses tiveram o auxilio e colaboração do servidor José Fernandes, que faz parte da equipe técnica da deputada federal Mariana Carvalho, eleita recentemente para compor a 2ª secretaria na Câmara dos Deputados.

Texto e foto: Assessoria