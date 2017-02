Radialista ataca vereadores por eleição: “É o velho esquema político pelo poder”

O radialista Júlio César Silva, o popular Julinho, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para comentar a respeito da antecipação da eleição da Mesa Diretora para o biênio 2019/2020, que ocorrerá na noite de hoje em sessão extraordinária.

De acordo com Julinho, a antecipação é um velho esquema político para garantir a permanência no Poder Legislativo. “Ninguém está preocupado com a Saúde, Educação, Obras e outras políticas públicas. E sim, somente, estão preocupados com vantagens e o poder”, disse.

Julinho garante que a antecipação da eleição fere o princípio da moralidade e da probidade, termos usados durante as eleições pela maioria dos vereadores, principalmente os que ocupam os cargos pela primeira vez. “Esta prática foi realizada em 2012 pelos vereadores que hoje estão presos e, pelo visto, os atuais vão seguir à risca tudo o que fere os princípios basilares da administração pública. É a velha política de agir na surdina, na calada da noite”, argumenta.

No final de suas colocações, Julinho também pontuou que este ato confirma a falta de honestidade, hombridade e caráter de Rafael Mazieiro, França Silva, Ronildo Macedo, Samir Ali, Célio Batista e o atual Presidente da Câmara, Adilson Oliveira. “Estes vereadores que citei estão fazendo tudo de forma rápida para garantir tão somente os seus interesses pessoais. É importante que a população compareça à sessão para não permitir está atrocidade”, acusa do comunicador.

Com relação a diminuir o repasse mensal de 7% feito pelo Executivo ao Legislativo, o que ajudaria a saúde pública da cidade, Julinho disse que nenhum dos nobres vereadores está disposto a defender o projeto. “Vai ter que ser por iniciativa popular”, encerrou.

O Extra de Rondônia deixa espaço à disposição dos vereadores citados acima para eventuais esclarecimentos sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação