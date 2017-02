Só na Bença destina R$ 500 mil para recuperação de estádio

Com a afirmação de que “esporte é saúde”, o deputado Só na Bença (PMDB) iniciou a reunião realizada recentemente no gramado do estádio Luiz Alves Athayde, em Pimenta Bueno, com os dirigentes da Comissão Esportiva, simpatizantes do futebol e desportistas.

Nesse encontro, o parlamentar apresentou a indicação aprovada, em agosto de 2015, pelo Plenário da Assembleia Legislativa e, em seguida, encaminhada à Superintendência da Juventude, Esporte, Cultura e Lazer (Sejucel).

“Naquele período, primeiro ano de mandato, eu recebi e acolhi a reivindicação dos dirigentes esportivos de Pimenta Bueno para a reforma do estádio local e, em um primeiro momento, fiz a indicação para a Sejucel que encampasse a proposta e reformasse as dependências do estádio”, esclareceu Só na Bença.

Haja vista que não houve dotação orçamentária da Sejucel para atender a indicação, Só na Bença decidiu utilizar o valor de R$ 500 mil das emendas individuais, destacando que esse recurso financeiro é “para contribuir diretamente nas melhorias e adequações do estádio Luiz Alves Athayde.

“Será a realização de um sonho”, declarou Heder Palmonari, técnico do clube de futebol local. Ele estava acompanhado do vice-presidente, Cláudio Rocha.

Fundado em 1991, o Clube Atlético Pimentense foi campeão estadual amador no ano de 2012. Quinze dias após esta conquista, tornou-se campeão rondoniense da 2ª Divisão. Em 2013 foi vice-campeão e no ano seguinte ficou na terceira colocação do Campeonato Rondoniense de Futebol. Atualmente, o Rubro Negro da BR, como é conhecido entre os torcedores, pediu licença junto à Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), pois o estádio onde manda os jogos, o Luiz Alves Athayde, não apresenta as condições necessárias para uma partida de futebol.

Ao caminhar pelas dependências do estádio, Só na Bença declarou que o valor da emenda, R$ 500 mil, é “um pontapé inicial para a reforma completa do local, pois é importante que o Luiz Alves Athayde esteja em plenas condições de uso e, assim, propiciar à população pimentense um amplo local para a prática desportiva”.

