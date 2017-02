Agência do Banco do Brasil em Colorado é acusada de prejudicar produtores

Desde outubro de 2.015 integrantes da Associação de Produtores Rurais Nova Canaã, de Colorado do Oeste, enfrentam uma verdadeira odisseia para conseguir abrir contas correntes na agência do BB da cidade.

Eles precisam realizar o procedimento a fim de ter acesso a verbas federais, mas segundo Natanael da Rocha Oliveira, presidente da entidade, existe “incompetência e má vontade” por parte dos funcionários do banco quanto ao atendimento a eles. O Extra de Rondônia falou com a responsável pela agência na cidade, mas ela não quis se manifestar sobre o assunto.

Natanael explicou que uma das exigências do governo federal para liberação de crédito aos produtores é ter conta corrente no Banco do Brasil, agente financeiro que viabiliza as verbas. “E é apenas isso que estamos tentando há mais de um ano, uma simples abertura de conta, mas parece ser missão impossível”, declarou. Ele disse que na primeira vez foi aberta a conta e depois cancelada, “pois ninguém nos disse que era preciso manter movimentação na mesma para que não fosse suspensa”.

As contas foram reativas, mas agora documentos entregues na agência para comprovação de informações, caso de certidões e outros, acabaram vencendo antes de serem processadas pela agência. “Agora, nos informaram que precisamos apresentar tudo novamente, porque o prazo de validade das declarações se esgotaram com os documentos dentro do banco. Isso é brincadeira de mau gosto”, reclamou o presidente.

Ele disse que a justificativa da agência para os problemas é a falta de funcionários.

A reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com o Banco do Brasil de Colorado do Oeste, e falou com a senhora “Ângela”, indicada por Natanael como a gerente da agência. Ela não quis dar nenhuma declaração, limitando-se a dizer que vai entrar em contato diretamente como o presidente da associação.

