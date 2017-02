BR-364: carretas batem de frente e cinco pessoas ficam feridas

Acidente envolvendo duas carretas deixou cinco pessoas feridas na tarde de terça-feira, 7, na BR-364, no município de Presidente Médici (RO), cidade situada cerca de 400 quilômetros de Porto Velho.

Os dois veículos bateram de frente e de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém se feriu gravemente.

O acidente aconteceu Km 295. Segundo a PRF, haviam marcas de pneus no asfalto, que levam a crer que uma das carretas, que seguia sentido Cacoal, tentou realizar uma manobra de conversão para a faixa à esquerda e acabou colidindo frontalmente com a outra carreta, que seguia sentido contrário.

Depois de baterem, os dois veículos saíram da pista. Ainda segundo a PRF, as pessoas que estavam nos dois carros não sofreram ferimentos graves. De acordo com a polícia, a sinalização do local estava em boas condições.

Fonte: Jaru on Line