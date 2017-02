Caçamba mata estudante e deixa outra ferida; vídeo

O acidente que resultou na morte da estudante Auricelia Soares Cardoso e deixou outra gravemente ferida aconteceu no início da tarde desta quarta-feira, 8, na BR 364, entre as Avenidas Mamoré e Guaporé em Porto Velho.

O motorista de uma caçamba carregada de areia atropelou as duas estudantes, que estavam na faixa de pedestre, aguardando para fazer a travessia da via.

Auricelia morreu esmagada e a Marilia foi socorrida em estado grave para o pronto socorro do hospital João Paulo II. O motorista da caçamba tentou fugir, mas não obteve êxito e foi agredido por populares.

Uma equipe da PRF-RO chegou no local e efetuou a prisão do homem que será levado para a Central de Polícia. De acordo com informações de testemunhas, as duas meninas eram irmãs, moradoras da região e estavam indo para a escola.

