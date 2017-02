Durante briga entre irmãos um mata o outro com pelo menos 20 facadas em Rondônia

Na noite de terça feira (07) , a Central de Regulação do SAMU em Ariquemes e a Central de Operações da Policia Militar foram informadas de uma lesão corporal provocada por arma branca no Bairro Mutirão.

Com a informação e endereço repassado à equipe de socorro, realizou-se o deslocamento com o apoio da Policia Militar, mas no local, a vítima estava caída numa poça de sangue. Checado os sinais vitais , foi constatado que já se encontrava morta. Os policiais que solicitaram a presença da Períciapara a coleta de dados técnicos sobre o ocorrido.

Enquanto aguardava os trabalhos da POLITEC e liberação do corpo ao IML, os militares buscavam por informações que pudessem levar até o suspeito de aplicar os golpes que culminaram com a morte, sendo informados que o responsável teria 17 anos e seria o irmão da vítima, com quem se desentendeu.

Após os trabalhos da perícia foram constadas pelo menos 20 perfurações em diversas regiões do corpo do rapaz que foi identificado como Rafael de Oliveira, 21anos. Os policiais obtiveram informação de que os dois já haviam se desentendido anteriormente e havia juras de morte. Enquanto o corpo do Rafael era encaminhado para o IML, a polícia realizava buscas para localizar o infrator para apreendê-lo.

Autor e foto: Tudorondonia