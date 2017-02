Maurão anuncia acordo com o governo sobre servidores da saúde cedidos aos municípios

Ao participar na manhã desta quarta-feira (8), na capital, da abertura do workshop promovido pelo governo, o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), aproveitou a presença de prefeitos e secretários municipais para anunciar que o Estado acatou a proposta e os servidores da saúde cedidos aos municípios deverão ser retomados de forma gradual.

Segundo Maurão, a proposta foi discutida pela Associação Rondoniense dos Municípios (Arom), tendo ainda a participação do líder do governo na Assembleia, Laerte Gomes (PSDB), e de outros deputados.

“Agora, o acordado é que, já neste ano, 20% dos servidores cedidos nas prefeituras serão retomados pelo governo. Nos próximos quatro anos, serão mais 20% a cada ano que retornarão ao Estado”, anunciou.

De acordo com o parlamentar, não haverá nenhum ônus aos municípios enquanto os servidores estiverem prestando serviço às prefeituras. “O governador Confúcio Moura (PMDB) foi sensível e acatou esta medida, por entender que as prefeituras teriam muita dificuldade orçamentária em arcar com mais despesa com folha de pessoal”, completou.

Informações preliminares apontam que 42 dos 52 municípios rondonienses contam com servidores estaduais cedidos para a prefeitura.

Autor e foto: Assessoria