Motociclista cai após bater em cavalete que interrompia trânsito na Melvin Jones

Acidente aconteceu na noite desta quarta-feira, 8, no cruzamento da Avenida Melvin Jones com Rua 1506, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto seguia pela via sentido BR-364, quando na esquina com a Rua 1506, não observou o cavalete e vários caixotes com lixo que interrompia o trânsito, devido à feira livre que acontece naquele local todas as quartas.

Na queda, o motoqueiro e a namorada dele que estava na garupa sofreram escoriações e foram levados para o pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a polícia, minutos antes um carro que trafegava pela avenida, também bateu na trincheira colocada no meio da rua.

Porém, o motorista do veículo preferiu ir embora e não chamou a polícia. Alguns feirantes que ainda estavam no local, recolocaram os caixotes e o cavalete.

Contudo, o cavalete usado para interromper o trânsito, não possui faixas refletivas, apenas pintados de cor amarela e preto. E, devido à chuva forte que caía na hora dos fatos provavelmente contribui para o acidente.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia