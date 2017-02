Oposição se vale da maioria e fica com as principais Comissões da Câmara de Vereadores

Não foi apenas o comando antecipado do biênio 2.019/2.020 que os chamado “Grupo dos Seis” abocanhou no Poder Legislativo local.

Prevalecendo-se de contar com momentaneamente com maioria na Casa, a ala que tem como integrantes os vereadores França Silva, Adilson de Oliveira, Samir Ali, Rafael Maziero, Célio Batista e Ronildo Macedo dominou completamente as duas principais comissões temáticas da Câmara, e ainda enfiou integrantes nas outras duas.

Assim, além de ficar alijado de ocupar cargos na Mesa Diretora, ao grupo minoritário – composto por Vera da Farmácia, Rogério Golfetto, Carlos Suchi e Leninha do Povo – restou apenas ser coadjuvante nos organismos internos do Legislativo, situação que não parece ser muito saudável a democracia, além de causar impressão que inexiste intenção de se mudar a conduta no que diz respeito ao “estilo patrola” de se fazer política.

A composição das quatro Comissões Permanentes da Câmara de Vereadores de Vilhena ficou assim estabelecida após a realização da primeira sessão ordinária da Casa:

Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) – Ronildo Macedo, França Silva e Célio Batista.

Comissão de Finanças e Orçamento (CFO) – Samir Ali, França Silva e Rafael Maziero.

Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agricultura, Meio Ambiente e Terras (COSPAMAT) – Célio Batista, Carlos Suchi e Rogério Golfetto.

Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Saúde e Assistência Social (CECTESAS) – Leninha do Povo, Samir Ali e Vera da Farmácia.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia