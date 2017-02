Prefeita e vice garantem R$ 2 milhões para saúde pública de Vilhena

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) e o vice Darci Cerutti (DEM) visitaram na manhã desta terça-feira, 7, o gabinete do senador Valdir Raupp (PMDB), em Brasília (DF) .

Durante a visita, que também contou com a presença do secretário municipal de Planejamento, Valdinei Campos, a prefeita apresentou solicitação ao senador para que fosse empenhada emenda no valor de R$ 2 milhões, que será empregada na saúde de Vilhena.

O recurso é proveniente das emendas impositivas do Senador da República. Na visita, Raupp determinou a seu gabinete que procedesse com os trâmites para que o empenho seja feito até o dia 17 de fevereiro, e que o recurso seja disponibilizado ainda este ano.

De acordo com a prefeita Rosani Donadon, o recurso será investido na reforma predial do Hospital Regional de Vilhena que atende não só os pacientes vilhenenses, como de toda a região, inclusive do noroeste do Matogrosso.

“O Senador Raupp já está colocando em prática o que prometeu em dezembro, que era uma parceria com a nossa cidade a fim de torná-la novamente uma referência em Rondônia. Agora, com a abertura do orçamento 2017 do Governo Federal, o senador está fazendo cumprir o compromisso”, comentou Rosani Donadon.

A prefeita pediu, ainda, para o senador Raupp interceder junto ao Ministério da Defesa para pôr fim ao litígio entre exército e os agricultores da Agrovila.

Texto e foto: Assessoria