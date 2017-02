Presidente nega existência de “oposição” no Parlamento

O presidente da Câmara de Vereadores de Vilhena, Adilson de Oliveira, esteve na manhã desta quarta-feira 08 na redação do Extra de Rondônia para comentar reportagens que foram veiculadas pelo site nos últimos dias.

Junto com ele estava o vereador Ronildo Macedo, que foi eleito na noite desta terça-feira antecipadamente para comandar a Casa de Leis no segundo biênio desta legislatura, além de assessores. Oliveira negou que existe um “grupo de oposição ao Executivo” no Parlamento, e deu sua versão para a antecipação da eleição da próxima Mesa Diretora e a formação das Comissões Permanentes do Legislativo.

Sobre a questão de haver ou não um grupo de oposição a prefeita Rosani Donadon na Câmara, o presidente afirmou que a atuação dos parlamentares serve para confrontar esta suspeita. “Nunca na história desta Casa houve tantas sessões extraordinárias em período de recesso para atender pedidos urgentes do Executivo e promover ações de interesse da comunidade”, declarou.

Além disso, Adilson citou o apoio que a Câmara de Vereadores vem dando ao secretário municipal de Saúde, Marco Aurélio Vasques, na adoção de medidas firmes para reorganizar o setor. “Na sexta-feira passada os dez vereadores que estão atuantes passaram cerca de seis horas no Hospital Regional em reunião com o secretário e vistoria das instalações para que se possa ter pleno conhecimento da situação e tomar as providências necessárias a fim de dar assistência a população”, garantiu.

Ele também destacou a pronta disposição do Parlamento em aprovar projetos neste sentido. “Inclusive, na próxima sexta-feira realizaremos sessão extraordinária a fim de garantir repasse ao Instituto do Rim para quitar pendências deixadas pela administração passada”, adiantou o presidente. Adilson terminou a justificativa questionando se esta forma de agir corresponde com o comportamento de um grupo oposicionista. “Agir desta forma é fazer oposição”, perguntou Oliveira.

A respeito da antecipação da eleição da Mesa Diretora, ele declarou que na primeira votação houve tentativa de agregar as duas alas da Casa, alternando o comando entre ambas. “Mas não houve acordo, e quem quer muito pode acabar ficando sem nada”, limitou-se a falar acerca da questão. Porém, ele disse que a votação não foi feita na surdina. “Realmente aconteceu uma reunião entre os dez vereadores na segunda-feira, quando defendemos a unidade em prol da população de Vilhena, mas naquele momento não tínhamos intenção de realizar a eleição. Mas conversas paralelas que me chegaram após o encontro me fizeram decidir pela antecipação do pleito, e até mesmo integrantes do nosso grupo só tomaram conhecimento disso por volta do meio-dia de ontem. A decisão foi minha, dentro das prerrogativas de meu cargo, e assumo total responsabilidade por isso”, disse Oliveira.

Encerrando, o presidente da Câmara declarou que a composição das Comissões Permanentes foi feita “em total harmonia”, com os vereadores escolhendo participar aquelas que comtemplam áreas temáticas com as quais possuem maior afinidade. “Cada um de nós teve pleno e igual direito de escolha neste sentido, e nosso grupo não se omitiu em participar de todas as quatro Comissões”, finalizou Adilson.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia