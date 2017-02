Promoter esclarece: “Não faço parte da organização do show de Simone & Simaria”

O show das “coleguinhas” Simone & Simaria acontece nesta quinta-feira, 09, e o promoter Simão Pedro da Silva, conhecido por “Da Silva”, visitou a redação do Extra de Rondônia para alguns esclarecimentos.

Segundo Da Silva a produção do show das “coleguinhas” desta vez não tem sua participação. “Pessoas tem me ligado e mandado mensagens querendo saber informações do show, porém nessa produção não estou como parceiro da organização que ficou a cargo do Beto Produções”, enfatizou o locutor.

Da Silva, foi um dos responsáveis

por trazer nomes como Aviões do Forro, Maira & Maraisa, Pedro Paulo & Alex dentre outros. “O Beto é um grande amigo além de parceiro nos negócios sei que o show de Simone & Simaria será um marco para o publico vilhenense”, afirmou Da Silva.

Sobre projetos futuros, o promoter afirmou que 2017 será movimentado, porém não revelou os nomes de cantores e bandas visados. “Estamos trabalhando para que além de Vilhena, os municípios próximos como Colorado do Oeste, Cerejeiras, Comodoro (MT) sejam palco de show inesquecíveis”, destacou Da Silva.

Texto e Foto: Extra de Rondônia