SAAE cumpre determinação ambiental e recupera área onde funcionava transbordo

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) está recuperando a área onde funcionava o antigo transbordo, na zona rural de Vilhena. A área está sendo restaurada como manda o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).

O antigo transbordo vinha funcionando como um depósito de lixo clandestino, pois mesmo com a desativação várias pessoas continuavam jogando lixo no local. Foram várias horas máquina para remover todo o lixo acumulado que foi destinado ao aterro sanitário.

Após a remoção, foi feito o trabalho de terraplanagem e nivelamento do solo que já está pronto para receber as sementes de pastagens.

O diretor do SAAE, César Stefanes, explicou que a determinação da promotoria está sendo cumprida, e agradeceu a deputada estadual Rosângela Donadon que intercedeu, junto ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER), e conseguiu a liberação de um trator de esteira para a realização dos trabalhos, já que foi prontamente atendido pelo diretor do DER de Colorado. Também conseguiu por meio do titular da Semosp, Josué Donadon, um operador de máquinas para trabalhar no local.

“Não seria possível executar o projeto sem a parceria da deputada e da prefeitura de Vilhena”, disse Stefanes, concluindo que o SAAE está trabalhando visando sempre a sustentabilidade ambiental.

Texto e fotos: Assessoria