Secretário de Obras fala sobre recuperação de ruas e operação tapa-buracos

Os trabalhos de limpeza e recuperação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) nas ruas e avenidas de Vilhena continuam intensos.

É o que garantiu o secretário municipal de Obras, Josué Donadon, em entrevista à imprensa local nesta terça-feira, 7.

Ele visitou o programa “Band Cidade TV” para falar a respeito da recuperação das principais vias pavimentadas do município, amenizando os problemas de buracos nas ruas.

De acordo com Josué, um dos pontos mais críticos é Avenida Paraná. Ocorre que lá existe uma obra não concluída, com situação precária, que tem prejudicado os vilhenenses que utilizam a via.

“Estamos tomando medidas paliativas. Até porque a obra será refeita. A gestão passada começou e não terminou os trabalhos. O reparo que estamos fazendo é para amenizar a situação e não prejudicar ainda mais o cidadão que passa por ali”, ressaltou o secretário.

Na entrevista, Josué Donadon fez questão de salientar que, apesar das chuvas, sua equipe trabalha nos reparos. De acordo com ele, também foram recuperados trechos em frente do Hospital Regional e feitos serviços de roçagem nas BR-364 e 174.

As equipes da operação tapa-buracos da SEMOSP têm trabalhado pesado na manutenção das ruas do município. “O trabalho, que é contínuo, acaba se intensificando após o período chuvoso. Em alguns lugares, como o Assossete e Setor 12, se passarem as máquinas para cascalhamento, só irá piorar a situação. Peço um pouco de paciência aos moradores, já que na temporada de seca serão intensificados os trabalhos da SEMOSP nestas localidades’’, disse Josué.

Texto e fotos: Assessoria