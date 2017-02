SEMEC incentiva prática de vôlei de areia e anuncia competição para maio

A prática de vôlei de areia será incentivada em Vilhena graças a uma parceria da Secretaria Municipal de Esporte (SEMEC) com atletas do município.

O titular da SEMEC, Natal Pimenta Jacob, o popular Natalzinho, participou essa semana de uma reunião junto com adjunto, Manoel Aires, e os atletas Amarildo dos Santos e Mauro César.

A reunião teve como objetivo discutir a parceria com os atletas para a realização do Circuito Municipal de Vôlei de Areia, que vai começar em maio.

De acordo com Natalzinho, a competição acontecerá em seis quadras de vôlei de areia distribuídas no município. “A pretensão é oferecer, em breve, aulas gratuitas de vôlei de areia no projeto ‘Bom de Bola, Bom de Escola’ para nossas crianças, criando assim uma nova geração de atletas para o futuro do esporte vilhenense”, informou.

OUTRAS AÇÕES DA SEMEC

A secretaria está promovendo várias atividades esportivas em Vilhena. Entre elas, o “I Campeonato Intersecretarias e convidados”. O evento vai acontecer no ginásio Jorge Teixeira de Oliveira, e contará com várias modalidades, tais como futsal, vôlei de areia e truco.

“Agradecemos o apoio da prefeita Rosani Donadon, por incentivar cada vez mais a prática esportiva no município”, ressaltou o titular da Semec.

Além disso, a secretaria está oferecendo ginástica laboral aos servidores do paço municipal. Natalzinho ressaltou que a ginástica traz vários benefícios e que os servidores enfrentarão a sua jornada de trabalho com mais disposição.

Texto e foto: Assessoria