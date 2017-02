Só na Bença reafirma compromisso com Hospital Regional de Vilhena

Em visita ao município de Vilhena, o deputado Só na Bença (PMDB) esteve em reunião com a vereadora Leninha do Povo (PTB) e reafirmou o compromisso em destinar recursos do governo estadual ao Hospital Regional de Vilhena por meio de emenda parlamentar.

No diálogo com a vereadora, Só na Bença afirmou que deseja “contribuir para melhorar o atendimento às pessoas, especificamente na área da saúde”.

Para Leninha, o posicionamento do deputado expressa o compromisso dele no exercício do mandato. “O deputado Só na Bença nos faz acreditar que é possível melhorar o atendimento na saúde pública. Por isso, solicitei o apoio dele para que sejam destinadas verbas ao hospital de Vilhena”, afirmou a vereadora.

Só na Bença destacou que no final de 2016 assumiu o compromisso com a prefeita Rosani Donadon (PMDB) e a deputada Rosângela Donadon (PMDB). “Deixo claro à vereadora Leninha que reafirmo o meu posicionamento em destinar recursos para aquisição de materiais de custeio hospitalar”, finalizou o parlamentar.

Autor e foto: Assessoria