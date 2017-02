TSE se manifesta em favor de Rosani Donadon

O Superior Tribunal Eleitoral (TSE) julgou no final da tarde desta terça-feira, 7, o caso do prefeito do município de Alto dos Rodrigues (RN), Abelardo Rodrigues (DEM), e o resultado foi favorável ao mandatário que venceu as eleições de 2016.

Este caso é semelhante à situação jurídica da prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) e a decisão da corte eleitoral pode refletir no julgamento da primeira prefeita mulher do maior município do Cone-sul de Rondônia.

A votação ficou em 4 a 3 favorável ao prefeito, que responde ao processo impetrado pela então candidata Jaqueline Medeiros (PSD), da coligação “Juntos para vencer”. Rosani reverteu a decisão ainda no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), porém a oposição insatisfeita com a decisão da corte estadual, recorreu da decisão. Mesmo com o processo em trâmite, Rosani Doandon conseguiu a diplomação e consequentemente a posse no cargo, a qual aconteceu no dia 1º de janeiro de 2017.

A prefeita de Vilhena teve mais de 21 mil votos e ganhou em disparado do segundo colocado na disputa eleitoral.

Autor e foto: Assessoria