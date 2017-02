Unidades prisionais de Rondônia são fiscalizadas

É nítida a crise carcerária em todo território nacional, e em nosso Estado não é diferente.

Na intenção de avaliar as condições carcerárias das unidades prisionais de Rondônia, representantes dos Direitos Humanos Estadual, Conselho Penitenciário, Comitê de Combate à Tortura e OAB, visitaram unidades prisionais em Vilhena.

As vistorias visam, entre outras, melhorar as condições carcerárias, combater possíveis práticas de torturas contra apenados, verificar a qualidade da água e alimentação oferecidas nas unidades, entre outros detalhes considerados importantes para atender necessidades básicas dos presos.

Na tarde desta terça-feira, 07, foram visitados o Centro de Ressocialização Cone Sul e o Presídio Feminino. Representantes das duas instituições afirmaram que as visitas foram proveitosas e que não foram encontradas irregularidades nessas unidades.

O diretor do Presídio Feminino, Alex Pereira, em entrevista à Reportagem do Extra de Rondônia, que os visitantes ficaram surpresos e com impressão positiva devido ao trabalho de ressocialização feito naquela unidade, com parcerias que promovem a formação escolar das apenadas como: CEEJA para ensino médio e Secretaria Municipal de Educação para ensino fundamental, além da inclusão de uma apenada em um curso de nível superior.

As vistorias irão acontecer em todo território rondoniense, e em casos de possíveis irregularidades, o local será notificado e um processo deverá ser aberto na intenção de sanar qualquer situação que for entendida como anormal para os padrões carcerários legalmente estabelecidos.

Fonte: Extra de Rondônia