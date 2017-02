Assassino de caseiro se entrega em Porto Velho

Joaquim S.V.N, 29 anos, se apresentou na DECCV (Delegacia de Crimes Contra a Vida), na última quarta-feira, 08 onde assumiu ter matado com um tiro de espingarda, o caseiro Benedito Gilberto Alves, de 38 anos, que estava desaparecido desde o último domingo, 05.

O corpo da vítima foi encontrado em avançado estado de decomposição nesta quarta-feira, 09, em uma chácara, localizada no final da Rua Florianópolis, Bairro Nova Esperança, setor chacareiro de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas no local do crime, Joaquim é apontado como suposto amante da mulher de Benedito e após o caseiro descobrir a relação entre os dois, a esposa teria pedido para que Joaquim cometesse o assassinato.

De acordo com a polícia, Joaquim abordou a vítima, levou-a para um pasto, colocou o homem de joelhos e praticou a execução com um tiro na nuca. A polícia está em busca de localizar a esposa da vítima, para esclarecer as informações passadas pelo acusado.

Fonte: Rondoniaovivo