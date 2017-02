Associação de voleibol abre inscrições em Cerejeiras

A Associação Cerejeirense de Voleibol (ACV) está com inscrições abertas a partir desta quinta-feira, 09. Meninos e meninas com idade acima de 10 anos poderão se inscrever no projeto, que tem como finalidade disseminar o esporte e treinar competidores que representem a cidade.

As inscrições se enceram na sexta-feira, 24, e os treinos serão realizados no Ginásio Municipal Dirceu Campagnoli, todas terças e quintas-feiras no período da tarde.

Os interessados deverão levar cópias de CPF, RG ou Certidão de Nascimento, juntamente com um comprovante de endereço e uma foto 3×4. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsável. No ato da inscrição será cobrada uma taxa no valor de R$ 30,00.

Informações e matrículas na sede da Associação Comercial e Industrial de Cerejeiras (ACIC), localizada na Avenida das Nações nº 2073, em horário comercial.

ACV

Criada em 17 de outubro de 2007 pelo professor de educação física Clézio Claro de Oliveira, que presidiu a entidade de 2007 a 2013, a associação tem como objetivo formar atletas em várias categorias para competir representando o município de Cerejeiras

Texto: Assessoria/Extra de Rondônia

Fotos: Acervo ACV