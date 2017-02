Bandidos explodem caixa eletrônico em Comodoro-MT

As primeiras informações dão conta que por volta das 03h30 desta quinta-feira, 9, bandidos fortemente armados explodiram caixas eletrônicos na Agência do Banco do Brasil na cidade de Comodoro-MT, cerca de 120 quilômetros de Vilhena.

Ainda, não há informações de valores roubados. Porém, após assaltar a agência, a quadrilha teria fugido sentido Vilhena.

As policias em conjunto estão fazendo varredura na região para tentar localizar o bando que teria fugido em dois veículos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução