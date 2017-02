CEREJEIRAS: mulher cai em golpe e perde mais de R$ 3 mil

Uma mulher de 52 anos perdeu mais de R$ 3 mil no golpe do envelope vazio, em Cerejeiras (RO), região do Cone Sul. O caso aconteceu na terça-feira, 07, mas foi registrado nesta quarta-feira, 08.

A vítima contou à Polícia Civil que o estelionatário fez o pedido da compra de roupas por telefone e teria depositado o dinheiro na conta bancária. Quando conferiu o pagamento, descobriu o golpe.

O homem teria ligado de um celular que tinha como DDD o prefixo 65, dizendo que trabalhava em uma fazenda e precisava de roupas. Ele informou que realizou o depósito na conta. contudo, ligou novamente dizendo que havia se equivocado e feito o pagamento de R$ 3, 7 mil e pediu que a vendedora pudesse devolver a diferença.

A mulher, então, efetuou dois depósitos; um no valor de R$ 1, 5 mil e outro de R$ 1.325. Ela ainda enviou as roupas para o suposto comprador, conforme haviam combinado. Os produtos foram entregues em um posto de gasolina, em Vilhena (RO).

Nesta quarta, a vítima foi ao banco e constatou que o homem fez o depósito em envelope vazio. A vítima teve o prejuízo em dinheiro de R$ 2.825 e de R$ 875 em roupas. Ela registrou um boletim por estelionato e a Polícia Civil deve investigar o caso.

Fonte: G1